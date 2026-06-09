Volverías con tu ex? 2 lideró en su estreno: Este fue el rating del primer capítulo

09 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Este lunes 8 de junio Mega estrenó su nuevo reality Volverías con tu ex? 2. Según los registros oficiales de Kantar Ibope el programa se impuso a su competencia en rating consolidado entre las 22:21 y las 00:33 horas, obteniendo un promedio de 646.572 personas por minuto, mientras que, en este mismo horario, TVN marcó 438.316, CHV alcanzó 453.209 y Canal 13 con 352.112. El peak de sintonía fue de 886.177 personas.

Además, en cuanto a los números digitales, se registraron cerca de 12 millones de interacciones entre las plataformas Instagram, Facebook, Tiktok y YouTube.

El capítulo comenzó con los esperados reencuentros de las exparejas en la espectacular localidad de Tarapoto, en plena selva amazónica peruana.

Álvaro Ballero se la jugó con todo en su reencuentro con Ludmila

Los primeros en reencontrarse fueron Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova. Él se lanzó desde un helicóptero en medio de un lago y nadó hasta la orilla para reunirse con la mujer con la que compartió 17 años de matrimonio. Sin embargo, el recibimiento estuvo lejos de ser cálido. Ludmila se mostró fría y distante desde el primer momento. Cuando Ballero le comentó que estaba bonita, ella respondió con sorpresa: “Estás flaco”, evitando incluso abrazarlo. “Yo sabía que ella no me iba a abrazar porque desde que nos separamos a ella no le nace abrazarme”, confesó Ballero a las cámaras.

Más tarde, ambos enfrentaron una pregunta clave sobre su término. “Yo no busqué el amor, llegó cuando estaba como una basurita”, aseguró Álvaro. Pero Ludmila no dejó pasar el comentario. “Pero igual lo buscaste, no es que lo encontraste en la calle”, le respondió, en referencia a que descargó una aplicación de citas tras la separación. Él optó por enfocarse en lo que extraña de ella: “Lo que extraño de ti es tu forma de resolver las cosas porque últimamente me he hundido mucho y me faltas tú. Extraño tu color de ojos. Y muchas cosas que no se pueden decir acá”. Con ello, volvió a manifestar su deseo de recuperarla y volver a construir una vida juntos.

El "shockeante" reencuentro de Guarén y Nico Solabarrieta

Los segundos en reencontrarse fueron Nicolás Solabarrieta y Valentina “Guarén” Torres. La pareja inició su relación en 2023 y terminó hace nueve meses. Desde entonces no se ven ni se hablan. Tras la ruptura intentaron darse una nueva oportunidad, pero todo terminó cuando ella descubrió que Nicolás pasó una fiesta de Año Nuevo con otra mujer. Aunque ya no estaban formalmente juntos, Guarén considera que aquello fue una traición.

Nicolás cruzó un lago en tirolesa para encontrarse con ella, pero el recibimiento estuvo marcado por el resentimiento. “Sigo enojada contigo”, fueron las primeras palabras de Valentina. La conversación rápidamente escaló en tensión. “Me parece muy injusto que digas eso, acá hubo errores por ambas partes. Vienes acá a tirarme toda la carga a mí”, respondió Nicolás, quien describió el reencuentro como un momento “shockeante”.

Volverías con tu ex? 2

Yamila Reyna reflexionó su complejo quiebre con Américo

Otro que se lanzó del helicóptero fue Daniel Valenzuela, para reencontrarse con Yamila Reyna. El reencuentro estuvo inevitablemente marcado por el complejo momento personal que atravesó la actriz tras el término de su relación con Américo.

“El último episodio de ella con Américo me dolió. Siento que ella está con mucho dolor hoy, pero siempre ha sido muy guerrera”, comentó Daniel. Yamila, por su parte, habló abiertamente sobre el proceso que ha enfrentado en los últimos meses. “Me rompí por completo, inconscientemente llevo una bandera que me hubiese gustado no llevarla, honestamente. Una responsabilidad de representar a muchas mujeres que tienen miedo a denunciar es doloroso, y desde ahí estoy reconstruyéndome”. Visiblemente emocionada, agregó: “Estoy reconstruyéndome, pero estoy mejor. De los dolores más fuertes nacen las fortalezas. Hoy pensaba, qué increíble que hace 3 meses atrás estaba derrotada, absoluta y literalmente en el suelo llorando, y hoy estoy viviendo esta aventura. Hace tres meses me estaba por casar y hoy estoy en ‘¿Volverías con tu ex?’, con vos”.

Rai sobre su término con Faloon: "Ganó en muchas ocasiones el ego"

Raimundo Cerda y Sofía Latorre también volvieron a verse en medio de la selva tras tres años sin contacto. La intensidad de su romance quedó reflejada en las palabras de Rai: “Ella es fuego, yo también, entonces se armó un incendio. Vivimos una relación de 5 años en dos meses. Terminamos y desde ese día nunca más la volví a ver”. El ex chico reality también abordó el término de su relación con Faloon Larraguibel. “Con Faloon conecté de una manera muy bonita, nunca he amado tan fuerte a alguien, pero nos ganó en muchas ocasiones el ego. Actualmente estamos en nada”. Sin embargo, su atención rápidamente volvió a Sofía. “Está más bonita, está distinta”. Ella tampoco cerró completamente la puerta al pasado: “Donde hubo fuego cenizas quedan”.

Fuerte discusión entre Guarén y Nicolás terminó a los llantos

Luego, las exparejas participaron en una emotiva ceremonia donde quemaron simbólicamente los motivos que provocaron sus quiebres, con el objetivo de dejar atrás sus heridas y comenzar esta experiencia desde cero. Sin embargo, la instancia terminó con una fuerte discusión de Nico y Valentina, luego de que Solabarrieta revelara un hecho insólito de Guarén: “Si hablas de lealtad y confianza, sabes que hubo cosas de tu parte, tenías a una persona en WhatsApp con el nombre cambiado”. Guarén aclaró que aquello ocurrió antes de que fueran pareja y calificó la acusación como “muy poco hombre lo que estás diciendo”. Entre lágrimas, abandonó la ceremonia, aunque la discusión continuó fuera del lugar.

Feroz enfrentamiento de Guarén y Estefi Marquis por Nico Solabarrieta

Tras la ceremonia, todos los participantes se reunieron por primera vez en una fiesta de bienvenida donde rápidamente afloraron los celos y las primeras polémicas.

La mayor polémica de la noche volvió a tener a Guarén como protagonista. Todo comenzó cuando Estefi Marquis se acercó a saludarla en la barra y recibió una fría respuesta. “No me gusta que te hagas la h… conmigo”, le lanzó Valentina. “¿Por el Nico? Si es que pasó algo con él, fue antes de que se conocieran, te lo juro, estando tú al medio, nunca”, respondió Estefi. La situación terminó explotando cuando Guarén decidió encararla frente a todos los participantes. “Lo que me molesta es que Estefi, mientras con Nico estábamos pololeando, le reaccionaba las historias con corazones”. “Él tiene que darte las explicaciones”, insistió Estefi. En ese momento intervino Nicolás, generando aún más tensión, culpando en su totalidad a Marquis: “Las respuestas eran tuyas, si Valentina hubiera encontrado respuestas mías me hubiera encarado a mí”.

Sofía Latorre lanzó fuerte indirecta a Faloon Larraguibel tras ganar competencia con Raimundo Cerda

Al día siguiente, las exparejas enfrentaron la primera competencia extrema de la temporada, una exigente prueba en medio de la selva que incluyó río, cascadas, pantanos y desafíos de resistencia. El objetivo era claro: las cinco mejores duplas obtendrían una noche en una exclusiva suite de lujo, mientras que las restantes tendrían que sobrevivir a la intemperie, sin techo y rodeados de insectos.

La competencia estuvo marcada por dos importantes bajas. Daniel Valenzuela fue penalizado tras no atreverse a escalar una cascada mediante una red, mientras que Claudio Rojas sufrió una descompensación física tras completar el primer tramo del circuito. El abogado debió ser atendido por el equipo médico y, por recomendación profesional, no continuó en competencia.

Los grandes vencedores fueron Raimundo Cerda y Sofía Latorre. “Rai no ha ganado las otras finales porque no ha tenido buena compañía y ahora eso se ve reflejado”, comentó Sofía tras el triunfo, en una evidente burla a Faloon Larraguibel. En segundo lugar quedaron Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres; terceros, Luis Mateucci y Nicole Moreno; cuartos, Alex Dickerson y Mario Irazzoky; y quintos, Mariano Brozincevic y Yasmín Valdés. Todos ellos obtuvieron el premio de dormir en la suite de lujo. Los demás debieron pasar la noche en plena selva.

La convivencia en la suite rápidamente dio paso a las primeras señales de acercamiento entre algunas exparejas. Durante el brindis y posteriormente en el jacuzzi, las miradas cómplices entre Raimundo y Sofía no pasaron desapercibidas.

Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic, como en los viejos tiempos, vuelven a discutir en Volverías con tu ex? 2

Pero no todo fue romanticismo. Mariano Brozincevic y Yasmín Valdés protagonizaron una fuerte discusión luego de que él reconociera una situación que durante años había negado. Mariano confirmó que una boleta de motel encontrada por Yasmín durante su relación efectivamente le pertenecía. La revelación reabrió viejas heridas. “No te transformaste en un santo de un día para otro, es muy chanta, me das vergüenza ajena”, le recriminó ella. “Se nota que no has cambiado mucho porque tus reacciones están igual que hace 10 años”, respondió Mariano.

Guarén a Nicolás Solabarrieta: "¡Ese día agarraste conmigo y después te fuiste a agarrar a otra persona en mi cara!"

Quienes tampoco lograron encontrar tregua fueron Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres. Nico reconoció un coqueteo con otra mujer mientras estaba con Guarén: “Te metiste en mi teléfono y encontraste cosas. Había una respuesta pelotuda, lo admito, con una persona que vive en el otro lado del mundo y ya está, nunca hubo planes o un te quiero ver ni nada de eso, simplemente quise hacerme el canchero”. La discusión terminó con Guarén llorando, recordando la traición de Año Nuevo: “¡Ese día agarraste conmigo y después te fuiste a agarrar a otra persona en mi cara!, tú me invitaste para allá”.

La medida que tomó Álvaro Ballero para dormir con Ludmila

Mientras tanto, la realidad era muy distinta para quienes debían pasar la noche en la selva, solo con un par de sacos de dormir. Mientras intentaban sobrevivir a la intemperie, Ludmila recordó una promesa familiar que Álvaro nunca cumplió: “¿Te acuerdas?, tú prometiste ir a acampar, el papá prometió y nunca fuimos, hace tres años, y siempre me recuerdan que nunca fuimos, ¿por qué nunca fuimos?”.

“Porque tenía la cabeza en otra parte”, respondió Ballero. “Los niños van a ver esto y te lo van a cobrar”, insistió ella. “Que lo cobren, yo feliz de hacerlo”, contestó él. La conversación derivó en una profunda reflexión sobre el quiebre de su matrimonio. “Cuando estuve infeliz no hicimos mucho para estar felices, digamos, pero lo entiendo, era parte de… Se podían hacer muchas cosas, cambiar la actitud, pero mi cabeza no me daba, me tuvo que dar la cabeza cuando me diste el golpe final no más”, reconoció Álvaro.

Más tarde, al recordar a sus hijos, Ludmila no pudo contener las lágrimas. Ballero intentó consolarla secando su rostro, aunque ella apenas aceptó el gesto. Ya acostados en sus sacos de dormir, Álvaro volvió a intentar acercarse con humor. “Aquí está tu palito (división) para que no tengamos el quinto (hijo)”, bromeó. Luego agregó: “hace tiempo no te veía así, ¿cómo no voy a querer dormir para este lado?...”. Sin embargo, la rusa optó por guardar silencio.

Volverías con tu ex? 2, de domingo a jueves es conducido por Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.