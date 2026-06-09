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Volverías con tu ex? 2 confirma su emisión a toda América Latina a través de Disney+ Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 confirma su emisión a toda América Latina a través de Disney+

  • Por Fernanda Vielma

El reality show Volverías con tu ex? 2, producido por Mega en su hub tecnológico ubicado en Perú y conducido por Julio César Rodríguez, Tonka Tomicic y Joaquín Méndez, ampliará su alcance internacional gracias a un acuerdo de distribución con Disney+ para América Latina.

Como parte de este acuerdo, Disney+ tendrá disponible en su programación cada capítulo del programa, permitiendo que una audiencia de casi 600 millones de personas pueda disfrutar de esta aventura de telerrealidad.

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Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 podrá ser visto en todo Latinoamérica

De esta forma, Volverías con tu Ex? 2 estará disponible en la región en plataformas de manera simultánea: Disney+ para toda Latinoamérica -incluido Chile-, y MegaGo en Chile.

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Además, las audiencias del resto del mundo podrán acceder a través del Youtube Membership de Mega.

Con este acuerdo, Megamedia sigue proyectando y fortaleciendo exitosamente su plan de internacionalización de la producción y distribución de sus diversos contenidos y formatos, capaces de conectar con las diversas audiencias a nivel nacional, regional y global.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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