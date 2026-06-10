Triunfal segundo capítulo de Volverías con tu Ex? 2: Volvió a dominar en audiencias y aumentó su rating

¿Volverías con tu ex? 2, en su segundo capítulo, volvió a imponerse ante su competencia con un amplio margen en rating online.

Entre las 22:17 y las 0:06 horas, el programa obtuvo un promedio de 658.288 personas por minuto, con un peak de sintonía de 775.849, mientras que, en este mismo horario, TVN marcó 463.488, CHV alcanzó 431.751 y Canal 13 llegó a 295.334 personas promedio por minuto.

El capítulo partió en la gran casa de los romances y desdichas donde los participantes, antes de ingresar, fueron advertidos por los animadores Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic que deberán dormir en la misma cama con sus ex y que está estrictamente prohibido cambiarse.

Ballero reveló feroz enfrentamiento con el ex de Ludmila: chocó su auto y estuvo a punto de golpearlo

Rápidamente los participantes se instalaron y los dramas comenzaron. El más deslenguado fue Álvaro, quien no dejó títere con cabeza, chismoseó de lo lindo sobre todo su círculo y habló abiertamente de sus celos y su relación con Ludmila. El ex ejecutivo de marketing reconoció que él siempre intuyó la relación de la princesa del hielo y el chofer que la llevaba a ensayar al circo: “Yo le hacía show, me daba celos”.

También reveló la vez que se salió de control y enfrentó al chofer directamente: “Yo soy cero violento y este h… un día llega a buscarla, yo agarro el auto, le pego reversa, le pego al auto de él, me bajo y le empiezo a golpear la ventana para que se bajara. Yo descontrolado, me desconocí. El h… no se bajó. Ludmila estaba al lado y se fueron. Al día siguiente le mandé un video a Ludmila pidiéndole disculpas, y a él, por mi reacción”, y reconoció que, si el chofer se hubiera bajado del auto, lo hubiera golpeado. “Hasta el último día que nos separamos, Ludmila me odiaba, literalmente, me lo dijo, ‘yo te odio’. Yo respiraba y le molestaba, era heavy”, añadió. Según él, lo único que salvaba la relación con Ludmila era “la cama”, porque desde hace 3 años que la comunicación era casi nula. “Fue una relación de m…”, pensó.

"Carla estaba vagando en la calle, robando para tomar": Álvaro detalló los impactantes momentos que atravesó con su hermana

Pero la teleserie de la familia Ballero continuó más impactante que nunca cuando Álvaro contó que fue él quien llevó a su hermana Carla a internarse por problemas con el alcohol y las drogas porque la situación era insostenible: “Carla estaba vagando en la calle, robando para tomar.

Llegó un minuto que fue crítico, me mandó una foto de una situación que le pasó que fue un desastre y ahí dije, no, esto no puede ser”. Álvaro tuvo que sacar un crédito para pagar la clínica: “cuando la llevé, llevaba una botella de Coca-Cola zero y era puro whiskey”.

Sin embargo, reconoció que no es el único Ballero con problemas con el alcohol y que él también tocó fondo por conducir en estado de ebriedad: “Tuvimos un evento de la pega y no sé cómo volví a la casa, no me acuerdo. El segundo fue mucho peor, fundí mi auto, de enojado con Ludmila, venía de la casa de mis papas en Limache y ya me había tomado una cerveza, ahí dije nunca más”.

Yamila encaró a Rai por polémicos dichos de Cuco Cerda

Así como los Ballero, la familia Cerda también cayó en polémica. Yamila Reyna encaró con todo a Raimundo por los dichos de su hermano Cuco en televisión sobre ella: “¿Qué onda tu hermano? Me tiró mala onda a mí, yo no lo conozco. Dijo que yo venía a este programa solamente por haber estado de novia con mi ex, que yo no tenía carrera”.

Yamila, molesta, siguió arremetiendo con todo contra Cuco: “Si él quiere hacer una carrera sería bueno que sepa de quién habla, porque no está bueno que haga un comentario tan machista como ese. Yo también podría decir que él está ahí gracias a la Dani”, lanzó. “Está queriendo hacer carrera a las 12 de la noche en un programa de cuarta…”, comentó Luis mientras escuchaba a lo lejos.

Polémica insinuación de Fernanda Brown alteró a Mario Irazzoky

Otra teleserie tomó palco cuando Fernanda Brown comenzó a difundir en la casa un rumor sobre la orientación sexual de Mario Irazzoky, ex de Alex Dickerson. Según la transformista, Mario habría sido visto saliendo de una fiesta junto a Botota y que además estaría interesado en Christopher Peral, expareja de Brown, tras mandarle un video “súper jote”.

Mario negó todo: “Si yo el día de mañana fuera gay no tengo ningún problema, no le debo nada a nadie”, le aclaró a Alex, dijo que todo fue un malentendido y que el video era una broma enviada a un grupo de WhatsApp con otros participantes antes del encierro.

Daniel Valenzuela no logró completar la competencia y quedó paralizado en estructura de altura

En este capítulo también se realizó la primera competencia de duplas de la temporada. La prueba fue extrema y exigió resistencia física, velocidad y equilibrio. Sin embargo, el gran drama de la jornada lo protagonizó Daniel Valenzuela. Por segunda competencia consecutiva, no logró completar una prueba al no atreverse a descender por una cuerda desde una plataforma de gran altura, quedando paralizado en la estructura. Al no terminar la competencia, él y Yamila se convirtieron en los primeros nominados del ciclo.

Cuando finalmente logró bajar de la plataforma, Daniel se mostró profundamente afectado. Julio le preguntó cómo se sentía y, con la voz quebrada, respondió: “Me cuesta hablar todavía, estoy como en shock. Me da pena por mis hijas, uno quiere que lo vean digno, al menos. Me siento muy frustrado. Ellas estaban muy entusiasmadas de que yo participara, tenían toda la ilusión”. Los flamantes ganadores fueron Raimundo Cerda y Sofía Latorre, quienes se quedaron con la inmunidad.

La pregunta de Carmen Gloria Arroyo a Ludmila que desató la furia de Álvaro Ballero

La actividad más tensa de la jornada llegó con la visita de Carmen Gloria Arroyo, quien sometió a las exparejas a un particular "juicio" para determinar las responsabilidades en sus quiebres amorosos.

Los primeros en pasar al estrado fueron Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova, pero la dinámica rápidamente derivó en un fuerte enfrentamiento entre el ex chico reality y la abogada. El conflicto comenzó cuando Carmen Gloria calificó como “exabrupta” la relación que Ballero inició tras su separación. Lejos de quedarse callado, él defendió su forma de vivir el amor: “Soy intenso y siempre he sido igual, conocí a Ludmila y al mes y medio nos casamos. Soy así y al que le guste bien y al que no le guste, mala suerte, porque es lo único que no voy a cambiar en mi vida”.

La tensión escaló cuando Carmen Gloria le preguntó a Ludmila "¿por qué tan rápido tuviste una nueva pareja?, ¿qué encontraste ahí que no tenías?". Visiblemente molesto, Ballero interrumpió: “esto es muy incómodo e innecesario. Nosotros somos una pareja de 17 años de matrimonio, con 4 hijos, sorry pero no pololeamos tres meses”. La jueza no se quedó atrás y lo encaró: “¿Te parece incómodo hablarlo aquí y no en tu Instagram o un programa de televisión?”. A lo que Álvaro respondió: “En mi Instagram hablo lo que yo quiera hablar, porque es mi espacio de seguridad, ¿cada vez que te diga algo que te molesta vas a golpear la mesa? Es una ridiculez”. Tras el tenso intercambio, Carmen Gloria emitió su veredicto y concluyó que Ballero fue el principal responsable del quiebre de la relación.

La tierna petición de las hijas de Daniel Valenzuela sobre Yamila Reyna

Daniel Valenzuela y Yamila Reyna fueron los segundos en enfrentar el juicio de Carmen Gloria Arroyo. El momento más emotivo llegó cuando la abogada mostró un testimonio de las hijas de Daniel sobre la relación que él mantuvo con la actriz. “Para nosotras fue una relación muy linda, muy sana, ella siempre fue un 7 con nosotras, nos reíamos muchísimo, tenemos un viaje inolvidable que recordamos hasta el día de hoy con mucho cariño. Hasta el día de hoy seguimos hablando con ella porque nunca ha dejado de querernos, por lejos es la mejor es que ha tenido mi papá. Ojalá que vuelvan porque estaríamos muy felices”.

Nicolás Solabarrieta anuncia que quiere renunciar tras feroces rounds con Carmen Gloria

El juicio de Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta también estuvo marcado por los fuertes roces entre el exfutbolista y Carmen Gloria Arroyo. Según Valentina, la relación terminó por la desconfianza y las conversaciones indebidas que encontró en el celular de Nicolás. Él reconoció haber tenido intercambios coquetos con otra mujer mientras estaba con Guarén, aunque intentó minimizarlo: “Soy culpable de cierta manera, una estupidez de atención, de ego”.

La respuesta no convenció a la abogada, quien cuestionó su actitud durante toda la dinámica. “Cuando uno reconoce que cometió un error y al mismo tiempo se enoja con la otra persona, lejos de pedir disculpas, agrava el error”, le señaló. Nicolás insistió en que no estaba molesto, pero su incomodidad fue cada vez más evidente. “Me molesta que interrumpes cuando estoy tratando de argumentar”, reclamó, y visiblemente irritado por los cuestionamientos de la jueza, Nicolás terminó perdiendo la paciencia y la calificó de “Insoportable”.

Finalmente, Carmen Gloria determinó que Nicolás fue el principal responsable del término de la relación. El veredicto terminó por sacarlo de sus casillas. Molesto, abandonó la actividad y descargó toda su frustración con Valentina: “Me siento atacado porque es exactamente lo que no quería que pasara, que se contara mal la historia y es todo lo que se dedicó a hacer. ¡Me voy, no estoy pa' esta h…, de verdad que no!”, dijo, amenazando con renunciar.

¿Volverías con tu ex? 2, de domingo a jueves es conducido por Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.