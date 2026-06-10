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'La gente malintencionada': Cuco Cerda desmiente rotundamente a Yamila Reyna tras dichos en VCTE2 Instagram

"La gente malintencionada": Cuco Cerda desmiente rotundamente a Yamila Reyna tras dichos en VCTE2

  • Por Fernanda Vielma

Una polémica se instaló en el espectáculo chileno y tiene como protagonistas a Yamila Reyna y a Cuco Cerda, quienes se lanzaron duros comentarios.

Todo comenzó en Volverías con tu ex? 2, cuando la comediante le preguntó a Rai Cerda por qué su hermano había hablado mal de ella.

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"¿Qué onda tu hermano, en qué está? Me tiró mala onda a mí, yo no lo conozco. Dijo que yo venía a este programa solamente por haber estado con mi ex, que no tenía carrera yo. Estaba la Julia Vial y lo paró en seco, le dijo 'estás muy equivocado, si Yamila lleva más de 20 años en el país, ha hecho teleseries y películas'", expresó la participante del nuevo reality de Mega

Cuco Cerda alzó la voz

Tras lo anterior, Cuco Cerda subió una explicación a su historia de Instagram y adjuntó el video al cual se refería Yamila Reyna.

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"Me llama la atención la capacidad de reinventarse de esta mujer. Está en medio de una crisis amorosa, dijo públicamente que está enamorada y con una demanda de violencia intrafamiliar contra su expareja de por medio y aún así, sigue facturando. Ahora entra a un formato peligroso y con su ex ex, vamos a ver cómo le funciona, yo le tengo fe. Yamila se tomó su tiempo y ahora, con todo", fue el comentario que hizo el hermano de Rai Cerda

Finalmente, el pololo de Daniela Aránguiz recalcó que él jamás había emitido esos dichos: "Quería que se cortara todo comentario, me llama la atención la gente malintencionada que intenta manchar la imagen de otra persona a pito de nada. Nunca voy a estar a favor de la violencia, mucho menos del hombre hacia una mujer, lo peor y lo más bajo que puede caer un hombre es golpear a una mujer. Jamás voy a ningunear a una mujer su trabajo, el trabajo dignifica". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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