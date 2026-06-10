"La gente malintencionada": Cuco Cerda desmiente rotundamente a Yamila Reyna tras dichos en VCTE2

10 jun. 2026 - 10:50 hrs.

Una polémica se instaló en el espectáculo chileno y tiene como protagonistas a Yamila Reyna y a Cuco Cerda, quienes se lanzaron duros comentarios.

Todo comenzó en Volverías con tu ex? 2, cuando la comediante le preguntó a Rai Cerda por qué su hermano había hablado mal de ella.

"¿Qué onda tu hermano, en qué está? Me tiró mala onda a mí, yo no lo conozco. Dijo que yo venía a este programa solamente por haber estado con mi ex, que no tenía carrera yo. Estaba la Julia Vial y lo paró en seco, le dijo 'estás muy equivocado, si Yamila lleva más de 20 años en el país, ha hecho teleseries y películas'", expresó la participante del nuevo reality de Mega.

Cuco Cerda alzó la voz

Tras lo anterior, Cuco Cerda subió una explicación a su historia de Instagram y adjuntó el video al cual se refería Yamila Reyna.

"Me llama la atención la capacidad de reinventarse de esta mujer. Está en medio de una crisis amorosa, dijo públicamente que está enamorada y con una demanda de violencia intrafamiliar contra su expareja de por medio y aún así, sigue facturando. Ahora entra a un formato peligroso y con su ex ex, vamos a ver cómo le funciona, yo le tengo fe. Yamila se tomó su tiempo y ahora, con todo", fue el comentario que hizo el hermano de Rai Cerda.

Finalmente, el pololo de Daniela Aránguiz recalcó que él jamás había emitido esos dichos: "Quería que se cortara todo comentario, me llama la atención la gente malintencionada que intenta manchar la imagen de otra persona a pito de nada. Nunca voy a estar a favor de la violencia, mucho menos del hombre hacia una mujer, lo peor y lo más bajo que puede caer un hombre es golpear a una mujer. Jamás voy a ningunear a una mujer su trabajo, el trabajo dignifica".