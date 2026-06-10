Volverías con tu ex? 2 consolida su liderazgo y aumentó su audiencia: Conoce el rating del segundo capítulo

10 jun. 2026 - 12:15 hrs.

Anoche, el nuevo reality show de Mega, Volverías con tu ex? 2, estrenó su segundo capítulo y obtuvo un fuerte espaldarazo del público al aumentar su promedio de rating respecto a la primera entrega.

El programa conducido por Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez obtuvo un alto promedio consolidado view de 772.517 personas por minuto, representando un 19% más que el episodio del día lunes, casi un quinto del total de su audiencia.

En el horario de Volverías con tu ex? 2 la competencia se instaló de esta forma: TVN promedió 520,669 personas por minuto, CHV marcó 461,690 personas por minuto, y Canal 13 alcanzó las 289,519 personas por minuto.

Volverías con tu ex? 2

Grandes resultados de Volverías con tu ex? 2

El segundo capítulo del reality de parejas, además, tuvo 9.805.693 interacciones en redes sociales Instagram, Facebook, YouTube y Tiktok de Mega en sus primeras 12 horas al aire, consiguiendo un gran impacto mediático, además del gran arrastre que ha tenido en el debate en redes particulares de creadores de contenido y usuarios regulares.

Volverías con tu ex? 2 volverá esta noche con un capítulo cargado de romance, confesiones íntimas y una competencia que promete poner a prueba la comunicación y la confianza entre las parejas.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.