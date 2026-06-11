Con JC Rodríguez y Oriana Marzoli: Esta es la fecha en que se estrenará El Juicio de los Ex

11 jun. 2026 - 16:40 hrs.

El Juicio de los Ex llegará prontamente a las pantallas de Mega, donde podrás enterarte de los detalles más ocultos de Volverías con tu ex? 2.

Precisamente, el programa reunirá a los eliminados de la competencia para analizar todo lo que ocurre dentro del encierro y entregar su visión sobre los conflictos, romances y estrategias que marcarán la convivencia.

El espacio será conducido por Julio César Rodríguez, quien estará acompañado por Oriana Marzoli, histórica protagonista de realities y ganadora de la primera temporada de Volverías con tu Ex?; el psicólogo Sergio Schilling; y Danilo 21, creador de contenido y conocedor del mundo reality.

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¿Cuándo se estrenará El Juicio de los Ex?

El Juicio de los Ex se estrenará el próximo lunes 15 de junio, inmediatamente después de Volverías con tu Ex? 2 por las pantallas de Mega.

Además, el programa también estará disponible a través de la plataforma Mega Go.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2