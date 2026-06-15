Ivette Vergara lo confirmó: Revelan supuesta infidelidad de La Guarén a Nico Solabarrieta con Matías Vega

15 jun. 2026 - 11:28 hrs.

En el primer capítulo de Domingo de Ex, Michael Roldán, Danilo 21 y cuatro reconocidos influencers hablaron sobre el romance que habrían tenido La Guarén y Matías Vega.

Todo comenzó cuando el periodista le preguntó a Gabby (@gabby__tarot) si las cartas del tarot confirmaban un amorío entre la participante de Volverías con tu ex? 2 y el animador.

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En ese instante, todos quedaron sorprendidos y fue el creador de contenido Angelo Moreno (@todosesabeoficial) quien entregó más detalles: "Efectivamente, Ivette Vergara contó en un programa que una de las razones por las que terminó la relación fue porque Guarén estaba con Matías Vega".

Domingo de Ex

¿Qué pasó entre La Guarén y Matías Vega?

Michael Roldán quiso saber más sobre el chisme y consultó directamente si La Guarén le había sido infiel a Nico Solabarrieta con Matías Vega: "Exactamente, por eso terminó la relación".

Danilo 21 también quiso sumar más antecedentes a esta revelación: "Ese chisme me llegó por una persona que estuvo en Tierra Brava, que fue a mi pódcast. Me dijo que sabía que La Guarén había tenido algo con Matías Vega".

Finalmente, las cartas del tarot de Gabby confirmaron que la artista se habría involucrado con el comunicador.