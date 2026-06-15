Esta sería la identidad de la pareja de Nico Solabarrieta que lo espera afuera de Volverías con tu ex? 2

15 jun. 2026 - 11:50 hrs.

En el primer capítulo de Domingo de Ex, el panel se refirió a un rumor que viene rondando hace unos días y que involucra a Nicolás Solabarrieta.

Resulta que se dio a conocer que el hijo de Ivette Vergara tendría una relación amorosa al momento de ingresar a Volverías con tu ex? 2.

Fue Danilo 21 quien entregó más detalles sobre el chisme: "Tendría una guapa argentina esperándolo y él recién aparece en el reality diciendo que está dispuesto a volver con la Guarén, cuando tiene a una chica que se anda paseando por su casa".

Domingo de Ex

¿Cómo se llama la conquista de Nicolás Solabarrieta?

En ese momento, la influencer Prima Solar, contó que Nico Solabarrieta ya había protagonizado una situación similiar, cuando ingresó a otro reality y también se suponía que tenía pareja: "Había estado con una galla, le prometió el cielo y la tierra y después se metió al reality y al tiro con la Guarén".

Finalmente, Danilo 21 contó que la misteriosa mujer se llamaba Camila.