Esta sería la identidad de la pareja de Nico Solabarrieta que lo espera afuera de Volverías con tu ex? 2
En el primer capítulo de Domingo de Ex, el panel se refirió a un rumor que viene rondando hace unos días y que involucra a Nicolás Solabarrieta.
Resulta que se dio a conocer que el hijo de Ivette Vergara tendría una relación amorosa al momento de ingresar a Volverías con tu ex? 2.
Fue Danilo 21 quien entregó más detalles sobre el chisme: "Tendría una guapa argentina esperándolo y él recién aparece en el reality diciendo que está dispuesto a volver con la Guarén, cuando tiene a una chica que se anda paseando por su casa".Ir a la siguiente nota
¿Cómo se llama la conquista de Nicolás Solabarrieta?
En ese momento, la influencer Prima Solar, contó que Nico Solabarrieta ya había protagonizado una situación similiar, cuando ingresó a otro reality y también se suponía que tenía pareja: "Había estado con una galla, le prometió el cielo y la tierra y después se metió al reality y al tiro con la Guarén".
Finalmente, Danilo 21 contó que la misteriosa mujer se llamaba Camila.
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