Claudio Rojas se refirió a demanda de Dani Aránguiz contra Luis Mateucci y le pidió disculpas: "Te la debía"

15 jun. 2026 - 14:09 hrs.

En la emisión Non Stop de Volverías con tu ex? 2, pudimos ver un inesperado momento entre Luis Mateucci y Claudio Rojas.

Todo comenzó cuando el abogado se acercó a su compañero de reality y le pidió disculpas por haber sido parte, como defensor de Daniela Aránguiz, de la demanda que ella interpuso en su contra.

"Me di cuenta que no tenía nada en contra de ti, objetivamente hablando, separemos las hue... como persona y como abogado, no tenía nada en contra tuyo para poder imputarte algo", expresó.

El mea culpa de Claudio Rojas

Tras lo anterior, Claudio Rojas reconoció que debió haberse acercado a Luis Mateucci antes de entrar al encierro e hizo un mea culpa.

"Cuando me di cuenta, te debería haber dicho 'disculpa, no tengo nada que hacer aquí, más que un palabreo entre hombres'. Esa disculpa te la debía frente a cámara por todo lo que pasó. No tiene nada que ver con que te conocí ahora, si nos hubiésemos encontrado en otro programa, hubiera sido lo mismo, porque cuando me equivoco, lo reconozco y pido disculpas", explicó Rojas al argentino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mega (@mega.tv)

Finalmente, el trasandino agradeció el gesto y recalcó que todas las acusaciones eran falsas: "Yo venía caliente, sabía que te iba a decir algo, valoro eso. Un mes antes, ella dijo que era mentira y que era porque estaba picada".