Luis Mateucci anuncia que emprenderá acciones legales contra Daniela Aránguiz por "acoso y hostigamiento"

28 jun. 2026 - 13:00 hrs.

La polémica entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz no termina, ya que ante el anuncio de una querella de esta última contra el argentino, el participante de Volverías con tu ex? 2, decidió contraatacar legalmente.

Cabe recordar que Aránguiz se comunicó con Danilo 21 en el react del reality, donde señaló su molestia con los dichos del trasandino al interior del espacio de telerrealidad.

"Yo quiero que me haga el favor él de dejar de hablar de mí, porque yo me siento violentada como mujer. Y esto no lo normalicemos ni lo tomemos para la chacota, porque las agresiones hacia la mujer no son solamente físicas", indicó.

React Volverías con tu ex? 2 / Mega

Renglón seguido, agregó que "cuando tú estás hablando de un aborto o estás hablando de una ecografía o estás hablando, como lo dijo él, de relaciones sexuales, eso es vulnerarme sexualmente. Algo íntimo mío que yo ni siquiera lo he vendido".

La respuesta de Luis Mateucci

A través de sus historias de Instagram, el trasandino indicó que emprenderá acciones legales contra Daniela Aránguiz.

El abogado que lo representa escribió un comunicado que Mateucci replicó y que señala que la aludida "divulgó sin autorización sus datos personales. En respuesta, hemos iniciado acciones administrativas ante la Agencia de Protección de Datos Personales (Ley 21.719) y evaluación de acciones penales por acoso y hostigamiento".

Para finalizar, apuntó que "actuaremos con toda la rigurosidad que la ley permite".

Instagram de @luis_mateucciof

Todo sobre Volverías con tu ex? 2