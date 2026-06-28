"Tomaré tiempo para mí": Álvaro Ballero realizó anuncio a través de redes sociales
Álvaro Ballero decidió mantenerse lejos de sus cuentas de redes sociales tras los cuestionamientos que ha recibido por sus dichos en Volverías con tu ex? 2.
Al respecto, el participante señaló que ocupará este tiempo para meditar y cuidarse a sí mismo.
En un post con fondo negro, el participante del reality de Mega indicó: "Me tomaré tiempo para mí, reflexionar y sanar. Me he enterado de situaciones que me obligan a replantearme y volver a levantarme. Pero ya me acostumbré a los golpes bajos".Ir a la siguiente nota
"Me retiro de mis redes por un tiempo. Gracias por su apoyo", agregó.
En este sentido, envió un reconocimiento a las personas que lo han respaldado. "Ya me acostumbré al dolor, pero nunca esperé que fuese de esta manera. Me retiro hasta nuevo aviso. Gracias a todos por su apoyo, pero debo priorizar mi salud mental y sanar toda esta mier...", cerró.
Leer más de