Remigio descubrirá la mentira de Carlos en el capítulo 94 de Aguas de Oro

En el avance del capítulo 94 de Aguas de Oro, Ángel (José Antonio Raffo) tendrá su primera sesión de masajes con Ayelén (Vivianne Dietz), un encuentro que marcará el inicio de una situación cargada de tensión.

La escena mantendrá inquieto a Braulio (Andrew Bargsted), quien dudará si enviarle o no un mensaje a su pareja.

Por otro lado, Paz (Magdalena Müller) y Laura (Josefina Fiebelkorn) enfrentarán una incómoda misión con el objetivo de salvar a Carlos (Álvaro Rudolphy).

Aguas de Oro / Mega

Remigio descubrirá la mentira de Carlos

Además, Remigio (Claudio Arredondo) encontrará los carnets reales de su familia en la oficina de Carlos, documentos que supuestamente habían sido destruidos para impedir que la verdad sobre los pozones saliera a la luz.

La revelación llegará rápidamente a oídos de Aurora (Claudia Pérez) y Carola (Constanza Araya), quienes reaccionarán con indignación al descubrir la mentira del alcalde.