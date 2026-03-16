Igor le ofrecerá alojamiento a Carlos en el capítulo 114 de Aguas de Oro

16 mar. 2026 - 22:30 hrs.

En el avance del capítulo 114 de Aguas de Oro, Braulio (Andrew Bargsted) vivirá un íntimo momento con Ayelén (Vivianne Dietz) en la cabaña donde se esconde de las autoridades.

Para su mala fortuna, en el lugar también estará Ángel (José Antonio Raffo), quien observará la escena desde una ventana.

Por otro lado, Igor Navarro (Osvaldo Silva) le ofrecerá alojamiento a Carlos (Álvaro Rudolphy) durante todo el tiempo que estime conveniente.

Aguas de Oro / Mega

Carlos llamará a Karla

Además, Carlos llamará a Karla (Carolina Arregui) mientras todo el mundo piensa que está muerto.

Sin embargo, al escuchar su voz, el exalcalde quedará paralizado, sin ser capaz de emitir palabra alguna.