¿Qué dirá Diana? Clemente la sorprenderá con una romántica propuesta en el capítulo 243 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 243 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) cimentará el buen momento que pasa con Diana (Nicole Espinoza), haciéndole una especial propuesta que desafía los deseos de su padre. 

"Yo quiero que te vayas a vivir conmigo, que formemos una familia los tres, tú, la Oli y yo", le dirá a la terapeuta. 

Una familia de tres

Ella se alegrará: "Me encantaría. Formar una familia contigo y con la Oli sería el privilegio más grande de mi vida".

Diana y Clemente
El Jardín de Olivia / Mega
Mucho tiempo atrás, previo a la muerte de Bernardita (Catalina Guerra) y el tiroteo en la fiesta de aniversario, Clemente y Diana ya habían soñado con tener un departamento, estar juntos y no darle explicaciones a nadie. Ahora podrían lograrlo.

"Sería nuestra familia", asegurará Clemente en un especial momento. 

