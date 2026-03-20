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Ignacia y Joaquín tendrán una hija y la bautizarán ante su familia en el capítulo 258 de El Jardín de Olivia

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 258 de El Jardín de Olivia se producirá un salto temporal que nos mostrará grandes cambios en las vidas de los personajes. En una escena se nos presentará una situación en la que Ignacia (Cota Castelblanco) y Joaquín (Francisco Dañobeitia) están bautizando a su hija

Precisamente, Ignacia y Joaquín estarán abrazados, mientras que Clemente (Pipo Gormaz) estará sosteniendo a una pequeña niña. 

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Será en ese momento donde el cura que oficia la misa le preguntará a Ignacia por el nombre de la bebé, a lo que ella contestará "Bernardita", en honor a su fallecida madre. 

Avance 258
El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio aparecerá de sorpresa 

Será durante este solemne momento que Luis Emilio (Alejandro Trejo) aparecerá de sorpresa, realizando una particular "performance" de ingreso. 

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El empresario asegurará que no se puede perder el bautizo de su nieta. 

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