¿Están juntos? Clemente y Montes tendrán inesperada interacción romántica en el capítulo 258 de EJDO
En el avance del capítulo 258 de El Jardín de Olivia, tras un salto temporal que traerá muchos cambios, se verá una inesperada cercanía entre la fiscal Renata Montes (Susana Hidalgo) y Clemente (Pipo Gormaz).
Precisamente, lo último que sabíamos de estos personajes era que Clemente había terminado su relación con Diana (Nicole Espinoza), mientras que la fiscal se había acercado a conversar algunas cosas, pero como amigos.
Sin embargo, para la sorpresa de todos, en esta situación se les verá mucho más cercanos de lo habitual, así como a la fiscal con un nuevo look.
¿Estarán juntos Clemente y Renata?
Y es que se verá cómo Clemente estará afuera con Renata y le pedirá que cierre los ojos un segundo para entregarle una sorpresa.
La fiscal aceptará, y al abrir los ojos, frente a ella Clemente estará sosteniendo una pequeña cajita con un colgante en su interior.Ve el capítulo en
Leer más de