¿Están juntos? Clemente y Montes tendrán inesperada interacción romántica en el capítulo 258 de EJDO

20 mar. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 258 de El Jardín de Olivia, tras un salto temporal que traerá muchos cambios, se verá una inesperada cercanía entre la fiscal Renata Montes (Susana Hidalgo) y Clemente (Pipo Gormaz).

Precisamente, lo último que sabíamos de estos personajes era que Clemente había terminado su relación con Diana (Nicole Espinoza), mientras que la fiscal se había acercado a conversar algunas cosas, pero como amigos.

Sin embargo, para la sorpresa de todos, en esta situación se les verá mucho más cercanos de lo habitual, así como a la fiscal con un nuevo look.

El Jardín de Olivia / MEGA

¿Estarán juntos Clemente y Renata?

Y es que se verá cómo Clemente estará afuera con Renata y le pedirá que cierre los ojos un segundo para entregarle una sorpresa.

La fiscal aceptará, y al abrir los ojos, frente a ella Clemente estará sosteniendo una pequeña cajita con un colgante en su interior.