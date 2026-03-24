Bastián tendrá un incómodo reencuentro con Jessica en el capítulo 260 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 260 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) tendrá su esperado reencuentro con Jessica (Ignacia Sepúlveda).
Y es que, tras averiguar dónde trabaja ahora su ex, Bastián se dirigirá hasta aquel lugar y en su recepción se encontrará con la joven periodista.
Ambos chocarán sin darse cuenta y será ese momento en el que Bastián de inmediato reconocerá a su expareja.
Bastián se reencontrará con Jessica
Al ver que es ella, Bastián correrá a abrazarla muy apretado y demostrará que la extrañó bastante durante estos dos años de lejanía.
Sin embargo, ella no mostrará emoción alguna e incluso no devolverá el abrazo. ¿Qué pasó con Jessica para que esté tan distante con Bastián?Ve el capítulo en