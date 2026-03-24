Bastián tendrá un incómodo reencuentro con Jessica en el capítulo 260 de El Jardín de Olivia

24 mar. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 260 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) tendrá su esperado reencuentro con Jessica (Ignacia Sepúlveda).

Y es que, tras averiguar dónde trabaja ahora su ex, Bastián se dirigirá hasta aquel lugar y en su recepción se encontrará con la joven periodista.

Ambos chocarán sin darse cuenta y será ese momento en el que Bastián de inmediato reconocerá a su expareja.

El Jardín de Olivia / MEGA

Bastián se reencontrará con Jessica

Al ver que es ella, Bastián correrá a abrazarla muy apretado y demostrará que la extrañó bastante durante estos dos años de lejanía.

Sin embargo, ella no mostrará emoción alguna e incluso no devolverá el abrazo. ¿Qué pasó con Jessica para que esté tan distante con Bastián?