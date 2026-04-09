"¿Cómo fue? Yo quiero saber...": Samu exigirá detalles del crimen de Ángela en el capítulo 270 de EJDO

09 abr. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 270 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) se verá en la obligación de contarle a Samu (Simón Beltrán) lo que realmente pasó con Ángela (Ana Domínguez) el día en que murió.

Hasta ahora, el adolescente creía que su madre falleció por un golpe en la cabeza, pero la verdad será mucho más dolorosa. "No fue un accidente. Luis Emilio Walker la mató", confesará su hermana.

Para poner paños fríos a la situación, Diana insistirá en que Clemente (Pipo Gormaz) les ayudará a esclarecer todo ante la justicia, pero Samu no entenderá razones.

El Jardín de Olivia / Mega

Samu pedirá honestidad

"¿Cómo fue? Yo quiero saber, yo necesito saberlo, yo tengo derecho a saber qué fue lo que hizo ese viejo de mier... a mi mamá", dirá.

Agobiada, Diana dará los detalles: "¡La asfixió! Samu, la asfixió. Le puso una bolsa en la cabeza y la asfixió".