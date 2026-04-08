"Te amo mucho, que nunca se te olvide": Gloria tendrá enigmática actitud con Karina en el capítulo 270 de EJDO
En el avance del capítulo 270 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) tendrá una extraña actitud con Karina (Jacinta Rodríguez), dejando un manto de duda sobre sus próximos planes.
La muerte de Omar (César Sepúlveda) demostró la impunidad de la que goza Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo). Gloria es partidaria de hacer justicia con mano propia, pero su sobrina se opone a actuar, creyendo que son los tribunales los que deben condenar al empresario.
Una extraña salida
"Te amo, mi pequeña. Te amo mucho, que nunca se te olvide, ¿ya?", dirá con emoción.
"Yo también, pero, ¿por qué me dices esto?", preguntará la artista sin obtener respuesta.
Su madre se preparará para salir porque tiene algunos trámites que realizar, pero cuando Karina quiera saber si regresará pronto a casa, dudará: "No sé... Nos vemos".