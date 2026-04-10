¿Buscará venganza? Gloria confrontará a Luis Emilio por lo que le hizo a Ángela en el capítulo 271 de EJDO

10 abr. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 271 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) se sentirá inquieta después de que Gloria (Francisca Gavilán) saliera de casa. Incluso le preguntará a Diana (Nicole Espinoza) si sabe algo al respecto.

"Mi mamá salió a hacer unos trámites. ¿A ti no te dijo nada? Estaba estaba como rara, me abrazaba muy dramáticamente, como si no nos fuéramos a ver mucho tiempo más", consultará a su prima.

El Jardín de Olivia / Mega

Justicia por Ángela

La pintora tendrá una corazonada correcta. Gloria irá a la boca del lobo porque buscará un cara a cara con Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo).

De hecho, lo esperará pacientemente en un vehículo y cuando tenga certeza de que volvió a casa, tocará a su puerta.

Luis Emilio la recibirá con su cinismo habitual. Ella le asegurará que "vine porque ya sabemos lo que le hizo a su esposa y a mi hermana". ¿Qué es lo que planea?