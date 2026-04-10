¿Buscará venganza? Gloria confrontará a Luis Emilio por lo que le hizo a Ángela en el capítulo 271 de EJDO
En el avance del capítulo 271 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) se sentirá inquieta después de que Gloria (Francisca Gavilán) saliera de casa. Incluso le preguntará a Diana (Nicole Espinoza) si sabe algo al respecto.
"Mi mamá salió a hacer unos trámites. ¿A ti no te dijo nada? Estaba estaba como rara, me abrazaba muy dramáticamente, como si no nos fuéramos a ver mucho tiempo más", consultará a su prima.
Justicia por Ángela
La pintora tendrá una corazonada correcta. Gloria irá a la boca del lobo porque buscará un cara a cara con Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo).Ir a la siguiente nota
De hecho, lo esperará pacientemente en un vehículo y cuando tenga certeza de que volvió a casa, tocará a su puerta.
Luis Emilio la recibirá con su cinismo habitual. Ella le asegurará que "vine porque ya sabemos lo que le hizo a su esposa y a mi hermana". ¿Qué es lo que planea?Ve el capítulo en