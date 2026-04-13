Bastián revelará a Jessica que denunciará a su padre por lo que le hizo: Esta será su reacción en EJDO
En el avance del capítulo 273 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) empezará a reunir evidencia contra su padre y llamará a Jessica (Ignacia Sepúlveda) por ayuda.
Las muertes que causó Luis Emilio (Alejandro Trejo) no tienen forma de ser comprobadas, pero sí hay registros de pagos a las empleadas que Walker depredó.
El miedo seguirá latente en Jessica
Para advertirle a su ex de lo que se viene, Bastián la contactará. "Quería avisarte de que estamos haciendo algo y, bueno, que también en parte te involucra a ti".Ir a la siguiente nota
"Estamos buscando la forma de agarrar a mi viejo por lo que te hizo a ti y a tantas otras mujeres. Así que ahora mismo estamos averiguando quién más fue víctima de abuso, de extorsión, cualquier otra cosa. Si es que en algún caso te contacta la policía o la fiscalía, es por eso, ¿ya?"
Pero en lugar de alegrarse por la próxima investigación, Jessi será víctima del terror y le rogará quedar fuera de todo este asunto.Ve el capítulo en