"Hay algo que no ha cambiado": Nacha hará una propuesta a Karina en el capítulo 276 de El Jardín de Olivia

17 abr. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 276 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) podrá abrir su corazón con Karina (Jacinta Rodríguez), después de vivir una experiencia que la puso en peligro.

Los delitos de su padre, la separación de Joaquín (Alejandro Trejo) y una nueva investigación de fiscalía tienen a la joven ocupada y con un futuro incierto.

Los planes de Ignacia

"¿Qué piensas hacer ahora?", preguntará la artista.

El Jardín de Olivia / Mega

"No sé. Se me viene un cambio heavy en la vida que no sé dónde va a terminar", reflexionará Nacha.

"Hay muchas cosas que no sé en este momento, Kari, pero hay algo que no ha cambiado... Yo te amo. Te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo, si tú quieres", propondrá a Karina, quien sonreirá con la idea de estar juntas.