"En Argentina encontré...": Renata tendrá testigo clave para derrotar a Luis Emilio en el capítulo 280 de EJDO

22 abr. 2026 - 18:45 hrs.

En el avance del capítulo 280 de El Jardín de Olivia, Renata (Susana Hidalgo) se había negado a testificar contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) en primera instancia. Temía que su hijo corriera peligro si se enfrentaba al empresario, pero cambiará de parecer.

"Ninguno de nosotros va a estar seguro si tu papá sigue libre, así es que voy a declarar en su contra", le revelará a Clemente (Pipo Gormaz) por teléfono.

Alguien querrá declarar

Bastián (Alonso Quintero) escuchará la conversación de su hermano y tendrá ciertas dudas, porque sabe que para tener un caso sólido necesitan mucho más que la cooperación de la fiscal Montes.

El Jardín de Olivia / Mega

"Sí, es verdad, pero yo no soy la única que va a dar su testimonio. Acá en Argentina encontré a Rocío (María Jesús Miranda) y ella también accedió a declarar en su contra", revelará Renata a los hermanos Walker.

Si la enfermera declara lo que sabe sobre la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), ¿por fin podría caer Luis Emilio?