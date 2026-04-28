¡Diana los verá! Raúl besará a Gloria tras romántica propuesta en el capítulo 284 de El Jardín de Olivia

28 abr. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 284 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) volverá a casa tras una larga temporada en la cárcel, lo que significará un reencuentro con Gloria (Francisca Gavilán) tras poner en pausa sus sentimientos.

Decidido a estar con la mujer que ama, le hará una propuesta en la cocina: "Para mí sería un honor dedicar el resto de mis días a tratar de hacerte feliz, siempre y cuando tú quieras".

La peluquera, quien lleva décadas enamorada de Guerrero, escuchará sus palabras con una sonrisa en la cara: "Raúl, tú ya me estás haciendo feliz".

El Jardín de Olivia / Mega

¿Habrá perdón para la pareja?

Mientras los dos se besan apasionadamente, Diana (Nicole Espinoza) entrará y los verá con estupor.

¿Cómo reaccionará la terapeuta al romance entre su padre y su tía? ¿Logrará perdonar el engaño que cometieron contra Ángela (Ana Domínguez) mientras aún estaba viva?