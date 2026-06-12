"En algo raro anda metido": Luis Emilio sospecha de Franco tras el anuncio de su última misión en EJDO
En el capítulo 316 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) ya no quiere seguir bajo las órdenes de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y anunció que encontrar a Clemente (Pipo Gormaz) será la última cosa que haga por él.
Por supuesto, el empresario no estaba dispuesto a perder a un hombre tan capaz como Barraza, considerando que está próximo a recuperar su empresa y tiene muchos planes para vengarse de aquellos que lo metieron a la cárcel.
Y mostrando gran generosidad, incluso puso una chequera frente a él, instándolo a colocar "todos los ceros" que quisiera. Para su sorpresa, Franco desdeñó el pago e insistió en que prefiere su libertad porque la muerte de Acosta (Jorge Denegri) no estaba en los planes iniciales.Ir a la siguiente nota
Luis Emilio simuló aceptar la decisión, pero sospechaba que algo extraño pasaba tras bambalinas.
Por esta razón, llamó al "Rucio" (Sebastián Saguz). "Necesito que me hagas una gauchada, que le pongas los ojos encima a Franco. En algo raro anda metido este gallo".