¿Habrá rescate? Estas serán las condiciones del secuestrador para liberar a Olivia en el capítulo 288 de EJDO

05 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 288 de El Jardín de Olivia, el secuestrador de Olivia (Violeta Silva) se comunicará con Clemente (Pipo Gormaz) para darle instrucciones.

Al mismo tiempo, Walker hablará con Gabriel (Matías Oviedo) desde otro teléfono para mantenerlo al tanto de lo que sucede, evitando levantar sospechas en caso de que rastreen sus llamadas.

"Mañana a las 12 en punto, un millón de dólares en efectivo y mañana me dicen dónde nos vamos a juntar y cómo seguir", dirá Clemente al comisario.

El Jardín de Olivia / Mega

Una prueba de vida

Dada su experiencia en la policía, el pololo de Diana (Nicole Espinoza) le recomendará exigir pruebas de que la niña está en perfectas condiciones.

Siguiendo sus consejos, este preocupado padre podrá recibir una llamada de su hija. "Aló, papá", dirá la niña al otro lado de la línea, devolviendo el alma al cuerpo a Clemente.