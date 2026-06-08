Detectives encontrarán incriminatoria evidencia contra Clemente en el capítulo 313 de El Jardín de Olivia

08 jun. 2026 - 18:50 hrs.

En el avance del capítulo 312 de El Jardín de Olivia, un destacamento de detectives llegará a la parcela donde encontraron el cuerpo de Lalo Acosta (Jorge Denegri).

Los efectivos comenzarán a buscar pistas alrededor y uno de ellos dará con evidencia de que Clemente Walker (Pipo Gormaz) estuvo en la escena del crimen.

Se tratará del certificado de inscripción de la camioneta del empresario, que dejó caer durante su huida.

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente en la clandestinidad

Preocupado por Olivia (Violeta Silva), Clemente llamará a Diana (Nicole Espinoza). La terapeuta le hará saber que la niña regresó a casa en perfecto estado y su tía Ignacia (Cota Castelblanco) la cuida.

Él, en cambio, encontró un nuevo refugio y ahí esperará que las cosas se calmen. "Yo estoy aquí en un motel en Colina, y creo que me voy a quedar acá", dirá.