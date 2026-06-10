Christian podría terminar preso si no cumple con las exigencias de Joaquín en el capítulo 314 de EJDO

10 jun. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 314 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) se jugará una última carta por sacar a Karina (Jacinta Rodríguez) de la vida de Ignacia (Cota Castelblanco) y su hija.

Christian (Juan José Gurruchaga) regresó a Chile porque Luis Emilio (Alejandro Trejo) y él maquinaron un plan que llevaría a la artista a Argentina, pero si no funciona, quien pagará por los platos rotos será su padre.

"Si dentro de poco tiempo esa tipa no está del otro lado de la cordillera, yo mismo me voy a encargar de esto con mis propias manos, ¿me escuchaste?", mencionará Undurraga con tono amenazante.

El Jardín de Olivia / Mega

Las cuentas pendientes con la justicia

Christian querrá calmar las aguas y darle certeza de que cumplirá sus órdenes: "Tranquilo, cabro, Todo está bien. Mira, yo trabajo mejor cuando estoy bajo presión".

Pero eso no bastará para que Joaquín reduzca su ansiedad. Es más, lanzará una seria advertencia al galerista porque si no logra que Karina se vaya, "te vas a secar, pero en la cárcel".