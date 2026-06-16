Joaquín revelará a Ignacia y Bastián que se alió con su padre por miedo en el capítulo 318 de EJDO

16 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 318 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) y Nacha (Cota Castelblanco) se enteraron que la acusación de fraude que interpuso Joaquín (Francisco Dañobeitia) fue comandada por su propio padre.

Decididos a entender cómo se gesto esta trama, los hermanos irán al departamento de Undurraga para confrontarlo.

"¿Por qué lo hiciste, Joaco? ¿Qué te ofreció mi papá? ¿Plata? ¿Un puesto en la empresa, qué?", preguntará Ignacia consternada por esta traición.

El Jardín de Olivia / Mega

Bastián, hará hincapié en que aliarse con Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) nunca trae algo bueno: "¿De verdad no estás pensando? ¿Tú crees que mi papá te va a ayudar en algo, Joaquín? Tarde o temprano te va a poner la pistola en el pecho...".

Su excuñado lo interrumpirá... para él ya es demasiado tarde: "¡Ya me la puso, hue... Ya me puso la pistola en el pecho, por eso estamos así. ¿Estás feliz?".