"Me siento como en casa": Luis Emilio hará inesperada aparición en la empresa en el capítulo 320 de EJDO

18 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 320 de El Jardín de Olivia, la junta de accionistas del Grupo Vial hará una reunión de último minuto para decidir un plan de acción.

La denuncia por fraude que orquestó Joaquín (Francisco Dañobeitia) ya los tiene en mal pie con la justicia y deben demostrar que todo fue un plan para ensuciar el buen nombre de la empresa y Bastián (Alonso Quintero).

Dos personas se suman a la junta

Pero mientras hablan, alguien irrumpirá en el salón. Será Luis Emilio (Alejandro Trejo), acompañado del mismísimo Joaquín, quienes vendrán dispuesto a reclamar lo que es suyo.

El Jardín de Olivia / Mega

"Da gusto me da ver tantas caras conocidas. Me siento como en casa... pareciera que han visto un fantasma, ¿ah?", mencionará con una sonrisa.

Pero tras estas palabras, Walker desatará su rabia: "En todo caso, no se hagan problemas, ¿ah? Porque esta reunión va a ser bastante breve, ya que la mayoría de los que están aquí no volverán a poner un pie en mi empresa, en su perra vida".