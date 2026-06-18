"Me siento como en casa": Luis Emilio hará inesperada aparición en la empresa en el capítulo 320 de EJDO
En el avance del capítulo 320 de El Jardín de Olivia, la junta de accionistas del Grupo Vial hará una reunión de último minuto para decidir un plan de acción.
La denuncia por fraude que orquestó Joaquín (Francisco Dañobeitia) ya los tiene en mal pie con la justicia y deben demostrar que todo fue un plan para ensuciar el buen nombre de la empresa y Bastián (Alonso Quintero).
Dos personas se suman a la junta
Pero mientras hablan, alguien irrumpirá en el salón. Será Luis Emilio (Alejandro Trejo), acompañado del mismísimo Joaquín, quienes vendrán dispuesto a reclamar lo que es suyo.Ir a la siguiente nota
Me siento como en casa... pareciera que han visto un fantasma, ¿ah?", mencionará con una sonrisa.
Porque esta reunión va a ser bastante breve, ya que la mayoría de los que están aquí no volverán a poner un pie en mi empresa, en su perra vida".Ve el capítulo en