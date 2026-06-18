"Vanessa siente asco por usted": Franco desafiará abiertamente a Luis Emilio en el capítulo 321 de EJDO

18 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 321 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) tendrá una fuerte discusión con Franco (Emilio Edwards), todo porque sigue protegiendo a Vanessa (Begoña Basauri).

"Estimado, yo a usted le pago para que encuentre a mi hijo, no para que me ande pellizcando la uva", dirá Walker molesto. Con Barraza cerca, no puede aprovecharse de la vulnerabilidad de la periodista y, al parecer, Franco no querrá abandonarla.

Franco se rebela

Sin miedo a su jefe, afirmará sin anestesia que, "en primer lugar, usted me paga para que yo haga mi pega y, en segundo, lo único que Vanessa siente por usted es asco".

El Jardín de Olivia / Mega

La última frase enervará al empresario porque ningún subordinado le había faltado el respeto de esa manera. "¡Mis amigos nunca me hablan así!", lanzará.

Barraza tendrá a Félix (Matías Schudeck) y el "Rucio" (Sebastián Saguz) a sus espaldas. ¿Pagará las consecuencias de haber desafiado a Luis Emilio?