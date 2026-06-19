Una inesperada persona acudirá en rescate de Mariana en el capítulo 322 de El Jardín de Olivia

19 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 322 de El Jardín de Olivia, Mariana (Catalina Stuardo) recurrirá a Vanessa (Begoña Basauri) como medida desesperada.

"Don Luis Emilio lo quiere hacer de nuevo, me está obligando a ir a su hotel. Me está amenazando con meterme en esos problemas legales, con todo lo del fraude. Por favor, ayúdeme, se lo ruego", le dirá mientras camina hacia el recinto.

La periodista se alistará para rescatarla, pero Franco (Emilio Edwards) la detendrá. Él tiene otra idea de cómo resolver este problema.

El Jardín de Olivia / Mega

Enfrentamiento en el hotel

Walker y la secretaria estarán en una habitación y mientras ella se resiste a sus avances, alguien tocará a la puerta.

Será Barraza, quien se interpondrá para proteger a Mariana y salvarla de las garras de Luis Emilio, ya sea por las buenas o por las malas.