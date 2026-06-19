Joaquín pondrá sus condiciones para que Karina salga de la cárcel en el capítulo 322 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 322 de El Jardín de Olivia, Christian (Juan José Gurruchaga) escapó y dejó a Karina (Jacinta Rodríguez) en una situación muy vulnerable ante la justicia.
Ignacia (Cota Castelblanco) sabía la responsabilidad de Joaquín (Francisco Dañobeitia) en todo este entuerto, así que lo llamará para confrontarlo.
"¿Qué tienes en la cabeza, Joaquín? ¿Cómo fuiste capaz de hacerle algo así a la Kari? Ya sabemos que le pagaste a Christian para dejarla como una traficante. ¿Para qué? ¿Qué ganas tú mandándola presa?", preguntará furiosa.Ir a la siguiente nota
Una condición para ayudar
Joaquín no asumirá su responsabilidad en el hecho, pero comprometerá su "ayuda" solo si le dan algo a cambio.
"Sabes lo que quiero, Ignacia. Yo quiero a esa delincuente lejos de mi hija", señalaráVe el capítulo en