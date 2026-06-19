Joaquín pondrá sus condiciones para que Karina salga de la cárcel en el capítulo 322 de El Jardín de Olivia

19 jun. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 322 de El Jardín de Olivia, Christian (Juan José Gurruchaga) escapó y dejó a Karina (Jacinta Rodríguez) en una situación muy vulnerable ante la justicia.

Ignacia (Cota Castelblanco) sabía la responsabilidad de Joaquín (Francisco Dañobeitia) en todo este entuerto, así que lo llamará para confrontarlo.

"¿Qué tienes en la cabeza, Joaquín? ¿Cómo fuiste capaz de hacerle algo así a la Kari? Ya sabemos que le pagaste a Christian para dejarla como una traficante. ¿Para qué? ¿Qué ganas tú mandándola presa?", preguntará furiosa.

El Jardín de Olivia / Mega

Una condición para ayudar

Joaquín no asumirá su responsabilidad en el hecho, pero comprometerá su "ayuda" solo si le dan algo a cambio.

"Sabes lo que quiero, Ignacia. Yo quiero a esa delincuente lejos de mi hija", señalará