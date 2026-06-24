"Al perro que muerde la mano...": Luis Emilio decidirá el futuro de Franco en el capítulo 324 de EJDO

24 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 324 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se reunirá con el "Rucio" (Sebastián Saguz) porque no permitirá una insolencia como la que Franco (Emilio Edwards) cometió en su contra.

No solo lo desobedeció, sino que tuvo el valor de amenazarlo de muerte. Él, que ha mandado matar por mucho menos, no dejará sin castigo esta afrenta.

"Después que encuentren a Clemente y lo pongan tras las rejas, quiero que te encargues de Franco", le ordenará a su subordinado.

El Jardín de Olivia / Mega

El "Rucio" se encargará

Freddy le es completamente leal a Walker, luego de que él lo liberara de la cárcel, seguirá cualquier orden que le dé: "Este compadre nunca fue de confianza, patrón, se lo notaba a la legua que le quería hincar el diente a la Vanessita".

"Al perro que muerde la mano que le da de comer, hay que sacrificarlo de una, porque si no, te vas a seguir mordiendo", zanjará el empresario con total frialdad.