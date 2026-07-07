Para dar con Franco: Vanessa se convertirá en la última alternativa de Clemente en el capítulo 333 de EJDO

07 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 333 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) irá a visitar a Clemente (Pipo Gormaz) con una muy mala noticia.

Pese a sus esfuerzos en el aeropuerto, Franco (Emilio Edwards) se las ingenió para salir del país con documentos falsos. Sin embargo, el comisario creerá que aun les queda una alternativa para sacar a Walker de la cárcel.

Barraza estaba solo

En la sala de visitas, lo encontrará con Diana (Nicole Espinoza) y a ambos les comunicará que "estuvimos revisando las cámaras de seguridad y, efectivamente, Franco salió del país. Lo raro es que salió solo".

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa (Begoña Basauri) por alguna razón, se arrepintió de partir, pero se encuentra inubicable.

"Tiene su teléfono apagado, no ha vuelto a su departamento y no ha salido del país. Esta es nuestra oportunidad. Hay que encontrarla rápido, porque ella es la mejor y quizás la única forma de dar con Barraza", advertirá Santana.