Vanessa y Jessica estarán aterrorizadas al saber de la fuga de Luis Emilio en el capítulo 356 de EJDO

13 ag. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 356 de El Jardín de Olivia, la mañana de Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Vanessa (Begoña Basauri) será de terror.

Los medios de comunicación anunciarán la fuga de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) de la cárcel de alta seguridad, lo que pone en peligro a todas sus víctimas, sobre todo a las mujeres que lo denunciaron a la justicia.

Una periodista informará en el noticiario que "el otrora empresario, Luis Emilio Walker, condenado por múltiples delitos sexuales, se habría fugado del recinto penitenciario junto a otro recluso. Por el momento, el paradero de ambos es desconocido y la policía ya se encuentra organizando su búsqueda".

El Jardín de Olivia / Mega

La peor pesadilla de las denunciantes

Vanessa estará consternada y se lamentará con Franco (Emilio Edwards) por esta injusticia: "No puede ser, no, no puede ser verdad. ¡Está libre otra vez!".

Por su parte, Jessica ahogará un grito a causa del miedo.