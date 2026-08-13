Vanessa y Jessica estarán aterrorizadas al saber de la fuga de Luis Emilio en el capítulo 356 de EJDO
En el avance del capítulo 356 de El Jardín de Olivia, la mañana de Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Vanessa (Begoña Basauri) será de terror.
Los medios de comunicación anunciarán la fuga de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) de la cárcel de alta seguridad, lo que pone en peligro a todas sus víctimas, sobre todo a las mujeres que lo denunciaron a la justicia.
Una periodista informará en el noticiario que "el otrora empresario, Luis Emilio Walker, condenado por múltiples delitos sexuales, se habría fugado del recinto penitenciario junto a otro recluso. Por el momento, el paradero de ambos es desconocido y la policía ya se encuentra organizando su búsqueda".Ir a la siguiente nota
La peor pesadilla de las denunciantes
Vanessa estará consternada y se lamentará con Franco (Emilio Edwards) por esta injusticia: "No puede ser, no, no puede ser verdad. ¡Está libre otra vez!".
Por su parte, Jessica ahogará un grito a causa del miedo.Ve el capítulo en