El Jardín de Olivia - Capítulo 253: Montes consigue pruebas para acusar a Burgos

16 mar. 2026 - 17:25 hrs.

En el capítulo 253 de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) consigue las pruebas necesarias para acusar a Burgos (Juan Carlos Cáceres) de estar involucrado en el homicidio de Bernardita (Catalina Guerra).

Sin embargo, estas pruebas no son lo suficientemente fuerte para demostrar su culpabilidad, solo que estuvo presente en el lugar de los hechos.

Por lo mismo, Montes llama a Santana (Matías Oviedo) para pedir extraoficialmente que obtenga el testimonio de Rocío Verdugo (María Jesús Miranda) y puedan detener pronto a Burgos, ya que este no se va a quedar de brazos cruzados.

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio confía en Joaquín

Por otra parte, Luis Emilio (Alejandro Trejo) llega hasta donde se encuentra encerrado Joaquín (Francisco Dañobeitia) y lo trata muy mal.

Luego de que el joven le pida disculpas por todo lo que pasó, el empresario lo perdona con una condición: que se acerque a Ignacia (Cota Castelblanco) y la recupere, pero esta vez sin fallos o ya sabe lo que pasará.