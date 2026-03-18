El Jardín de Olivia - Capítulo 255: La confesión forzada de Raúl

18 mar. 2026 - 17:25 hrs.

En el capítulo 255 de El Jardín de Olivia, Burgos (Juan Carlos Cáceres) visita a Raúl (César Caillet) en la cárcel para chantajearlo.

El subprefecto le dice que Diana (Nicole Espinoza) estará en peligro si no cumple con lo que ellos quieren.

Más tarde, cuando su hija llega a la prisión, Raúl le asegura que él es culpable de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra) y que la policía ya tiene su confesión firmada.

El Jardín de Olivia

Bastián fuera de control

Tras enterarse de lo ocurrido, Bastián (Alonso Quintero) encara a Luis Emilio (Alejandro Trejo), diciendo que sabe que él es el verdadero culpable, sin importar la confesión de Raúl.

Su padre lo provoca hasta que el joven pierde el control y comienza a golpearlo sin considerar las consecuencias.