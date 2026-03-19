Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

El Jardín de Olivia - Capítulo 256: Luis Emilio logra concretar su plan

  • Por Mega

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) realiza un discurso frente a los medios de comunicación donde celebra la confesión de Raúl Guerrero (César Caillet). 

Y es que el papá de Diana (Nicole Espinoza) admitió haber matado a Bernardita (Catalina Guerra), lo que da por cerrado el caso del asesinato de la señora Vial y deja a Luis Emilio como un esposo comprometido con la investigación.

Lo más visto de El Jardín de Olivia

Es así como todos escuchan las declaraciones del empresario, donde se jacta del triunfo de la verdad y la justicia, animando a los familiares de Guerrero a no guardar rencor en su corazón. 

Bastián
El Jardín de Olivia / MEGA

La propuesta de Luis Emilio

Por otra parte, el empresario pone contra las cuerdas a Bastián (Alonso Quintero) tras obligarlo a que se vaya del país o que su próximo destino sea la cárcel tras la agresión que cometió contra él. 

Ir a la siguiente nota

Asimismo, Karina (Jacinta Rodríguez) y Nacha (Cota Castelblanco) toman distancia tras el discurso de Luis Emilio. 

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto