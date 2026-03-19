El Jardín de Olivia - Capítulo 256: Luis Emilio logra concretar su plan
En este capítulo de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) realiza un discurso frente a los medios de comunicación donde celebra la confesión de Raúl Guerrero (César Caillet).
Y es que el papá de Diana (Nicole Espinoza) admitió haber matado a Bernardita (Catalina Guerra), lo que da por cerrado el caso del asesinato de la señora Vial y deja a Luis Emilio como un esposo comprometido con la investigación.
Es así como todos escuchan las declaraciones del empresario, donde se jacta del triunfo de la verdad y la justicia, animando a los familiares de Guerrero a no guardar rencor en su corazón.
La propuesta de Luis Emilio
Por otra parte, el empresario pone contra las cuerdas a Bastián (Alonso Quintero) tras obligarlo a que se vaya del país o que su próximo destino sea la cárcel tras la agresión que cometió contra él.
Asimismo, Karina (Jacinta Rodríguez) y Nacha (Cota Castelblanco) toman distancia tras el discurso de Luis Emilio.Ve el capítulo en
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