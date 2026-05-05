Cometió un grave error: Barraza escuchó la conversación entre Clemente y Santana en El Jardín de Olivia

05 may. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 288 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) se reunió con una ejecutiva para solicitar el retiro de 100 millones de dólares en efectivo.

La joven consideró esta solicitud como algo irregular y quiso averiguar los motivos para que su cliente obtuviera esta gran suma por ese medio. Walker no dio explicaciones y solo urgió a que el trámite se realizara con prontitud.

Una llamada que complica las cosas

Una vez se quedó solo, el padre de Olivia (Violeta Silva) llamó a Gabriel (Matías Oviedo) para informarle los detalles del próximo pago y rescate.

El Jardín de Olivia / Mega

"Les mandé la ubicación que me dijeron estos tipos. Está en la comuna de Independencia, en un subterráneo, en el piso -1. Es cerca de ese mall que está por ahí", reveló al comisario. En tanto, Santana le recomendó cortar porque no debía hablar desde un lugar tan expuesto.

Tenía razón. Franco Barraza (Emilio Edwards) estaba cerca de Walker y escuchó toda su conversación.