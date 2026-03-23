El Jardín de Olivia - Capítulo 258: Dos años lo cambian todo

23 mar. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 258 de El Jardín de Olivia, un salto de dos años en la historia sorprende con nuevas relaciones y conflictos.

Diana (Nicole Espinoza) se encuentra en un nuevo trabajo y en una feliz relación con Gabriel (Matías Oviedo), quien quiere avanzar aún más con la terapeuta al invitarla a vivir juntos.

Lo mismo ocurre con Clemente (Pipo Gormaz) y Montes (Susana Hidalgo), cuyo romance se hace cada vez más serio. Además, celebran el reciente ascenso de la fiscal, quien sigue bajo las órdenes de Luis Emilio (Alejandro Trejo), en contra de su voluntad.

El Jardín de Olivia

El importante evento familiar de Ignacia

Tras su separación definitiva con Karina (Jacinta Rodríguez), Ignacia (Cota Castelblanco) continuó su matrimonio junto a Joaquín (Francisco Dañobeitia) y recibieron a una hija que bautizaron como Bernardita.

Durante la celebración de su bautizo, la inesperada presencia de Luis Emilio provoca fuertes tensiones con su hija.