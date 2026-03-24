El Jardín de Olivia - Capítulo 259: Vanessa es víctima de Luis Emilio

24 mar. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 259 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) regresa a Chile y se reencuentra con sus hermanos, viviendo así un especial momento con ellos.

El joven explica que al final no pudieron comprobar que intentó matar a Luis Emilio (Alejandro Trejo), por lo que tiene la posibilidad de volver a Chile y compartir con su familia.

Asimismo, cuenta que desde que se fue no volvió a tener contacto con Jessica (Ignacia Sepúlveda), siendo esto ahora su prioridad. Es por esto que contacta a Omar (César Sepúlveda), quien puede saber dónde está la periodista en la actualidad.

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio comete una atrocidad

Por otra parte, Luis Emilio llega a la casa de Vanessa (Begoña Basauri) y comenta que la situación de Omar en la empresa ya no da para más, por lo que lo sacará de su puesto y lo dejará en uno inferior con la mitad del sueldo.

Es así como él asumirá una vez más la dirección ejecutiva del Grupo Walker. Sin embargo, asegura que necesita a alguien de confianza a su lado y piensa en Vanessa, pero primero esta debe mostrar total compromiso con Luis Emilio, lo que termina en un hecho despreciable por parte del empresario.