El Jardín de Olivia - Capítulo 260: Luis Emilio deja sin opciones a Omar
En el capítulo 260 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se salva de ser atacado por Omar (César Sepúlveda) luego de que Burgos (Juan Carlos Cáceres) aparece por atrás y golpea al gerente.
A raíz de esto, el empresario controla una vez más a Omar, asegura que no lo va a matar, ya que le sirve más vivo que muerto, y le advierte que si sus faltas siguen ocurriendo, lo que pasó con Vanessa también seguirá.
Por otra parte, Vanessa (Begoña Basauri) culpa a Omar de que todo lo que le pasó a ella fue culpa de él por presionar tanto a Luis Emilio.
Jessica no quiere ver más a Bastián
Bastián (Alonso Quintero) va en búsqueda de Jessica (Ignacia Sepúlveda) en su nuevo trabajo y se la encuentra de casualidad en la secretaría. Sin embargo, ella no quiere nada con él.
Asimismo, Karina (Jacinta Rodríguez) cumple su sueño y se encuentra con Nacha (Cota Castelblanco) tras dos años, mientras que Clemente (Pipo Gormaz) explica a Renata (Susana Hidalgo) por qué no quiere apresurar las cosas de su relación.Ve el capítulo en