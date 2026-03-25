El Jardín de Olivia - Capítulo 260: Luis Emilio deja sin opciones a Omar

25 mar. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 260 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se salva de ser atacado por Omar (César Sepúlveda) luego de que Burgos (Juan Carlos Cáceres) aparece por atrás y golpea al gerente.

A raíz de esto, el empresario controla una vez más a Omar, asegura que no lo va a matar, ya que le sirve más vivo que muerto, y le advierte que si sus faltas siguen ocurriendo, lo que pasó con Vanessa también seguirá.

Por otra parte, Vanessa (Begoña Basauri) culpa a Omar de que todo lo que le pasó a ella fue culpa de él por presionar tanto a Luis Emilio.

El Jardín de Olivia / MEGA

Jessica no quiere ver más a Bastián

Bastián (Alonso Quintero) va en búsqueda de Jessica (Ignacia Sepúlveda) en su nuevo trabajo y se la encuentra de casualidad en la secretaría. Sin embargo, ella no quiere nada con él.

Asimismo, Karina (Jacinta Rodríguez) cumple su sueño y se encuentra con Nacha (Cota Castelblanco) tras dos años, mientras que Clemente (Pipo Gormaz) explica a Renata (Susana Hidalgo) por qué no quiere apresurar las cosas de su relación.