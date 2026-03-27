El Jardín de Olivia - Capítulo 262: Diana descubre la triste verdad

27 mar. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 262 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) sigue contando la verdad sobre la muerte de Ángela a Diana (Nicole Espinoza).

Y es que Clemente cuenta a Diana que Omar (César Sepúlveda) llegó hasta su casa y reveló absolutamente todo lo que ha pasado en estos años, ya que está harto de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y quiere que pague.

Es así como le comienza a contar la verdad sobre la muerte de Ángela, donde el empresario explica que en realidad el golpe contra el mueble tras el empujón de Bernardita (Catalina Guerra) no la mató, sino que fue Luis Emilio con una bolsa de basura que la asfixió.

El Jardín de Olivia / MEGA

La verdad sale a la luz

De esta forma, Diana se entera de la verdad de la muerte de su madre, y queda destrozada, enterándose de que la maldad de Luis Emilio no tiene límites.

Asimismo, Omar impide que Vanessa cuente la verdad a Bastián (Alonso Quintero), lo que desata la furia en la periodista, quien lanza unas fuertes palabras contra su pareja, pero luego se arrepiente.