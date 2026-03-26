El Jardín de Olivia - Capítulo 261: Clemente conoce la verdad de Luis Emilio

26 mar. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 261 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) llega hasta la casa de Clemente (Pipo Gormaz) para contar toda la verdad de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Precisamente, Clemente ve a Omar en la puerta de su hogar y no lo quiere escuchar; sin embargo, el ejecutivo asegura que necesita contar y sacar de su mente todo lo que sabe.

El mayor de los Walker se muestra interesado y es en ese momento en el que Omar revela toda la verdad de Luis Emilio y sus crímenes a Clemente, quien no lo puede creer.

El Jardín de Olivia / MEGA

Clemente visita a Diana

Las revelaciones de Omar han calado hondo en Clemente, quien decide tomar sus cosas e ir hasta la casa de Diana (Nicole Espinoza), la que se preparaba para salir con Gabriel (Matías Oviedo).

Una vez en su hogar, Clemente se sienta en el living y aclara a Diana que ella siempre tuvo la razón, que efectivamente, Raúl (César Caillet) no mató a Bernardita (Catalina Guerra).