El Jardín de Olivia - Capítulo 269: Clemente acorrala a su padre

08 abr. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 269 de El Jardín de Olivia, la policía encontró un vehículo y una persona fallecida en su interior que respondía a las características de Omar Droguett (César Sepúlveda). Vanessa (Begoña Basauri) se enteró y corrió al sitio del suceso para romper en llanto: era él.

Angustiada, le confesó a Clemente (Pipo Gormaz) lo culpable que se sentía por toda esta situación. Le hizo mucho daño a Omar para darse cuenta, demasiado tarde, que nadie la amaría como él.

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente alza la voz

La hipótesis primaria de los detectives es que todo sería un suicidio, pues junto al cuerpo del ejecutivo había una carta de despedida. Sin embargo, todos los que conocían a Omar saben que el verdadero responsable del crimen es Luis Emilio (Alejandro Trejo).

El empresario, contra todo pronóstico, se presentó en el lugar para dar sus "condolencias" a Vanessa. Clemente lo enfrentó por este asesinato, que se suma al de Ángela (Ana Domínguez) y Bernardita (Catalina Guerra).

Sin admitir su culpa, Walker deslizó que si siguen escarbando en el pasado, alguien más podría sufrir el mismo destino que Omar.