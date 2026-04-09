El Jardín de Olivia - Capítulo 270: Un arranque violento de Bastián

09 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 270 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) colapsó al enterarse de hasta dónde podía llegar la maldad de su padre. Él causó la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), pero a dos años de la tragedia sigue impune.

Al pensar que la justicia nunca llegaría, tomó un abrecartas de la oficina de Luis Emilio (Alejandro Trejo) dispuesto a acabar con la raíz de todo, hasta que sus hermanos lo hicieron entrar en razón.

Clemente (Pipo Gormaz), Ignacia (Cota Castelblanco) y el mismo Bastián se enfrentaron a su padre, anunciando que no se detendrán hasta hacerlo caer.

El Jardín de Olivia / Mega

Una mala noticia para Leonor

Desde su escondite, Leonor (Romina Norambuena) se enteró por la prensa que Omar (César Sepúlveda) murió.

Llamó a Vanessa (Begoña Basauri) para confirmar la información y la periodista no solo lo corroboró, sino que dejó entrever que Luis Emilio estuvo tras su fatídico final.