El Jardín de Olivia - Capítulo 321: Christian a la fuga

19 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 321 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) podría estar detenida por meses mientras dure la investigación de tráfico de estupefacientes. Por eso se hace urgente que Christian (Juan José Gurruchaga) dé su declaración.

La pintora se sintió defraudada por creer en su padre cuando tantas personas le advirtieron que no lo hiciera. Pensó que esta vez sería diferente y podrían tener la relación que siempre quiso desde niña, pero no. Solo le quedó llorar en el hombro de Ignacia (Cota Castelblanco).

El Jardín de Olivia / Mega

Gloria (Francisca Gavilán) presionó a su ex y se enteró que todo el asunto de la droga fue orquestado por Joaquín (Francisco Dañobeitia). Christian armó su maleta porque no iría a la comisaría; con sus papeles manchados, sería él quien terminaría preso.

Mariana al borde del abismo

Mariana (Catalina Stuardo) armó una caja para llevarse todas sus pertencias. Había renunciado y no quería estar en el mismo lugar que su agresor, pero Luis Emilio (Alejandro Trejo) le impidió marcharse.

El empresario insinuó la posibilidad de implicarla en el caso de fraude si no lo acompañaba al mismo hotel donde la atacó.