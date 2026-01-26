"Mi hijo se viene a vivir conmigo": Luis Emilio anunció su pelea por la tuición de Samu en El Jardín de Olivia

26 en. 2026 - 17:45 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) cumple lo que promete y Karina (Jacinta Rodríguez) lo supo en carne propia.

Como la artista rompió el acuerdo y volvió al país, Walker mencionó que "lo va a pagar caro, pero no ella; su primito". Así, Samu (Simón Beltrán) se convertirá en una moneda de cambio para dañar a la familia Guerrero.

"Mi deber es protegerlo"

"Deberías haber pensado en él, antes de haber comprado ese pasaje de regreso a Chile. Hazte cargo de tus actos. Samuelito tiene los días contados viviendo con ustedes. Mi hijo se viene a vivir conmigo", anunció.

El Jardín de Olivia / Mega

Aunque la hija de Gloria (Francisca Gavilán) prometió tomar el primer avión de regreso a Barcelona, ya era demasiado tarde.

"No puedo dejar que mi hijo biológico esté al lado de esta gente. Es sangre de mi sangre, mi deber es protegerlo, es un Walker. ¡Debo sacarlo de ahí! (...) Esto es un acto de humanidad, algún día me lo van a agradecer", zanjó Luis Emilio.