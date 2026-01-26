Se desató una pelea: Clemente cuestionó a Diana por su investigación paralela en El Jardín de Olivia

26 en. 2026 - 17:40 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) quiso saber si lo que escuchó era cierto. ¿Diana (Nicole Espinoza) está en una relación con Santana (Matías Oviedo)?

Para aclarar el malentendido, la terapeuta finalmente explicó la pista que siguen: "El comisario le dijo que nosotros dos teníamos una relación para que ella (fiscal Montes) no sospechara que me está ayudando a probar la inocencia de mi papá. Creemos que el subprefecto y la fiscal están comprados por Omar. Tenemos buenas razones para pensar que Omar mató a tu mamá".

Diana pierde la paciencia

Clemente no fue capaz de comprender las sospechas de Diana y la cuestionó por la investigación paralela que realiza con el comisario.

El Jardín de Olivia / Mega

"No tienes ninguna prueba y ninguna evidencia de las cosas que me estás contando", dijo intentando hacerla entrar en razón.

Esto terminó por sacar de quicio a Guerrero. "Me dijiste lo mismo cuando te conté lo que le hicieron a mi mamá. Ahora está pasando lo mismo: están acusando a mi papá por algo que no hizo y lo voy a probar. (...) Después de todo lo que pasó con Sanhueza, ¿a ti te parece poco?".